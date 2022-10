Tänavuse Nobeli rahupreemia pälvisid Valgevene, Venemaa ja Ukraina inimõiguslased

Norra Nobeli komitee teatas, et laureaadid esindavad oma koduriikide kodanikuühiskondi. Nad on aastaid nõudnud õigust kritiseerida võime ja kaitsta kodanike põhiõigusi.

Nad on teinud väljapaistvaid jõupingutusi sõjakuritegude, inimõiguste rikkumiste ja võimu kuritarvitamise dokumenteerimiseks. Koos demonstreerivad nad kodanikuühiskonna olulisust rahule ja demokraatiale.

Bjaljatski oli üks demokraatliku liikumise algatajatest Valgevenes 1980. aastate keskel. Ta on pühendanud oma elu demokraatia ja rahumeelse arengu eest võitlemisele oma kodumaal.

Bjaljatski asutas 1996. aastal organisatsiooni Vjasna (Kevad). See arenes laiapõhjaliseks inimõigusteorganisatsiooniks, mis on dokumenteerinud võimude toime pandud poliitvangide piinamisi ja kaitsnud inimesi nende eest.

Valgevene võimud on püüdnud korduvalt Bjaljatski suud sulgeda. Alates 2020. aastast on ta kohtupidamiseta vahi all. Vaatamata tohututele isiklikele kannatustele ei ole Bjaljatski tolligi järele andnud oma võitluses inimõiguste ja demokraatia eest Valgevenes.