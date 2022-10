Soome poliitikud tunnistavad Nord Streami asjus oma sinisilmsust

Üks kriitikatule alla sattunud poliitikutest on praegune Euroopa Parlamendi liige, sotsiaaldemokraat Eero Heinäluoma, kes nüüd ütleb, et gaasitoru oleks pidanud omal ajal täpsemalt analüüsima, vahendab Yle Uutiset.

„Venemaa rünnaku järel on kõik majandus- ja energiakoostööd puudutavad hinnangud muutunud. Seda, mida me oleme nüüd näinud, ei näinud me aastal 2009,“ tunnistas Heinäluoma eile Yle telesaates „A-Talk“.

Veteranpoliitik Heinäluoma kaitses 2009. aastal valitsuse positiivset seisukohta Nord Streami suhtes. Veel aasta tagasi jäi Heinäluoma erapooletuks, kui hääletati Euroopa Parlamendi avalduse üle, milles nõuti sõltuvuse vähendamist Vene energiast.

„Lugesin vana Eduskunta arutelu, kui otsus Nord Stream 1 kohta tehti. Põnev lugemine, sest pea üksmeelne analüüs oli, et see on keskkonnaküsimus,“ ütles Heinäluoma.

Vene ohu märkide eest juba pikka aega hoiatanud teine Euroopa Parlamendi liige, roheline Heidi Hautala peab gaasitorulugu õppetunniks selle kohta, et riskid sõltuvad sellest, keda tahetakse kuulata, ja nii see siis välja paistab.

„Eero seal unustas ehk ühe märkimisväärse peaministri, sotsiaaldemokraatide Paavo Lipponeni, kellel on olnud päris otsustav roll Nord Streami loos. Ta läks laias laastus otse Eduskunta esimehe kohalt gaasitorule lobitööd tegema,“ meenutas Hautala.

Hautala sõnul on mitmed Soome erakonnad end Nord Streami pärast koledasti ära määrinud. Soome oleks võinud kuulata Eestit, Taanit või Rootsit, kus räägiti Venemaa võimalusest saata sõjalaevu gaasitoru kaitsma.

„Kui ollakse pea üksmeelsed, jäävad kriitilised hääled ja hoiatused kõrvale, neile ei pöörata tähelepanu. Meil on olnud ka keeruline suhe Eestiga,“ nentis Hautala.

Koonderakonna Euroopa Parlamendi liige Henna Virkkunen usub, et Soome poliitikute sinisilmsuse aeg on möödas. Venemaa rünnak Ukraina vastu on olnud Euroopale karm õppetund, aga Virkkuneni sõnul oleks pidanud juba Gruusia sõjast tugevamad järeldused tegema.

Sinisilmsuses on olnud süüdi kõik Soome valitsused värvidest sõltumata, leiab keskerakonna Euroopa Parlamendi liige Elsi Katainen. Tema tuletas meelde, et otsused tehti omas ajas ja eksperdid andsid vastukäivat informatsiooni.