Tai lasteaiarünnakus hukkus 37 inimest, neist 23 lapsed

34-aastane endine politseinik tungis eile lasteaia hoonesse ning tappis une pealt lapsi, kellest osa olid vaid kaheaastased, vahendab BBC News.

Politsei teatas, et ründaja tappis ka enda ja oma perekonna. Ründaja motiiv ei ole veel teada, aga on teada, et ta vallandati juunis politseist narkootikumide tarvitamise tõttu.

Politsei teatas, et ründaja tungis lasteaeda peale lõunasööki.

Tunnistajate sõnul tulistas ta kõigepealt personali, sealhulgas kaheksandat kuud rasedat õpetajat. Seejärel tungis ta ruumi, kus lapsed lõunauinakut tegid.

Politsei teatel pussitas mees enamikku oma ohvritest.

Juhataja Nantincha Panchum ütles BBC-le, et oli lapsed just magama saatnud, kui kuulis tulistamist. Tavaliselt käib lasteaias 92 last, aga halva ilma ja bussiliikluse katkestuse tõttu oli neid eile kohal vaid 24.

Nantincha sõnul jäi ellu ainult üks laps.

Samas lasteaias käis ka ründaja poeg, aga ta ei olnud kuu aega kohal olnud, rääkis Nantincha. Üks õpetaja tundis mehe ära, kui ta sisse tungis.

Tai politsei avaldas varsti pärast rünnakut internetis mehe pildi ja nime – Panya Kamrab.

„Me leidsime, et toimepanija püüdis sisse murda ja ta kasutas peamiselt nuga, et kuritegu toime panna, tappes hulga väikesi lapsi,“ ütles politseiülem Damrongsak Kittiprapat. „Siis tuli ta välja ja hakkas relva või noaga tapma kõiki, keda teel kohtas, kuni jõudis koju. Me piirasime maja ümber ja leidsime siis, et ta on kodus enesetapu sooritanud.“

Politsei teatel saabus Kamrab koju, tappis oma naise ja poja ning võttis siis elu ka endalt.

Kamrab oli olnud eile hommikul kohtu ees, süüdistatuna metamfetamiini tarvitamises ja võimalikus müümises. Kohtuotsust oli oodata täna.