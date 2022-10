Macron lubas saata Ukrainale uusi relvi. Moskvas kutsuti välja Prantsusmaa suursaadik

„Me jätkame Ukraina toetamist finants-, humanitaar- ja sõjalisest vaatepunktist,“ ütles Macron ning lisas, et see hõlmab abi tehnika ja väljaõppe näol.

Venemaa välisministri asetäitja Aleksandr Gruško rääkis Moskvas Prantsusmaa suursaadikule Pierre Lévyle Ukrainale relvasaadetiste suurendamise ohtudest ja sellest, et need on vastuolus Pariisi kinnitustega, et seal ollakse huvitatud konflikti rahumeelsest reguleerimisest, vahendab Interfax.