PPA juht: massilisteks piiriületusteks peab olema valmis

Vaheri sõnul on olukord piiril pingeline, vahendab ERR. „Sellised mahud või surve, mida nägime eelmisel reedel või nädalavahetusel, on pisut langenud, kuid jätkuvalt on surve olemas. Näiteks minu partnerid Poolas-Leedus töötavad iga päev tingimustes, kus sadu inimesi proovib läbi piiri joosta. Tehakse inimkilpe, kavaldatakse üle piirivalvureid.“

Organiseeritud hübriidoperatsiooni ka Eesti piirile peab Vaher tõenäoliseks. „Ma ütleksin nii, et ma ei kahtle, kas see juhtub, pigem tegelen sellega, millal see juhtub ja kuidas selleks valmis olla,“ sõnas ta.

„Täna ilmselt on agressorriigi fookus kuskil mujal. Neil ei lähe rindel hästi, nad saavad ukrainlaste käest peksa. See on kindlasti pannud kogu masinavärgi – luure, kõik jõustruktuurid – tööle selle jaoks, et seal edu saavutada.“