OTSEBLOGI | Zelenskõi: Hersoni oblastis on oktoobris vabastatud üle poole tuhande ruutkilomeetri maad

Zelenskõi lisas, et edusamme on ka idasuunal.

„Kindlasti saabub päev, kui me anname aru edusammudest Zaporižžja oblastis. Nendes rajoonides, mida seni kontrollivad okupandid. Saabub päev, kui me räägime ka Krimmi vabastamisest. See perspektiiv on selge,“ lausus Zelenskõi.