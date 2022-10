Registreeriti uus erakond Parempoolsed, valimistele minnakse täisnimekirjaga

“Parempoolsed on maailmavaateline erakond, mis seisab inimeste vabaduse, targa ühiskonna ja majanduse ning võimalikult vähese riigipoolse sekkumise eest. Näeme, et tänase valitsuse vasakpoolses segaduses toimuv lõhkilaenamine, rahakülv ja inflatsiooni kütmine ei ole jätkusuutlikud ning viivad vältimatusse kriisi. See tuleb ära hoida,“ rääkis Parempoolsete esimees Lavly Perling .

Parempoolsete juhatuse liikme Tõnis Konsi sõnul pole järgmiste valimiste põhiküsimus see, kas rohkem hääli saab Reformierakond või EKRE. „Lõppkokkuvõttes mitte see ei määra, millised erakonnad moodustavad järgmise valitsuse või milline saab olema selle valitsuse poliitika,“ rääkis ta.

„Täna on suuremate erakondade poliitikad ühtlustunud ja koonduvad vasakteljele. Selleks, et Eesti poliitika uuesti tasakaalustada, peab järgmises riigikogu koosseisus olema erakond, mis sisulistes küsimustes seisab Reformierakonnast paremal,“ lisas Kons ning märkis, et see partei on Parempoolsed.