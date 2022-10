Rootsi prokuratuur: kahtlused Nord Streami gaasitorude tõsises sabotaažis on tugevnenud

„Me võime konstateerida, et Nord Stream 1 ja 2 juures on Rootsi majandusvööndis toimunud plahvatused, mis on põhjustanud gaasijuhtmetele ulatuslikke kahjustusi,“ teatas prokurör Mats Ljungqvist, vahendab SVT Nyheter.

Uurimise käigus on tekkinud küsimus, kas Rootsil on volitused õiguslikult selles kohas tegutseda, kas Rootsil on niinimetatud juridiktsioon. Ljungqvist usub, et on.