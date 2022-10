VIDEO | Reinsalu piirikaosest: peame olema valmis kõige mustemateks stsenaariumiteks

„Eesti võtab vastu kõik sõjapõgenikud vastavalt Euroopa Liidu põhimõtetele. Meie taga pole piiriületus olnud,“ rääkis ta. Venemaa territooriumil toimuva kohta sõnas ta, et Putin tahab läänemaailma heidutada. Kanda kriisi siiakanti üle.

Reinsalu nentis, et peame kokkuvõttes olema valmis kõige mustemateks stsenaariumiteks.

PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev ütles mõne päeva eest Delfile, et Ukraina põgenike olukord teisel pool idapiiri on väga keeruline. „Venemaa poolel on tekkinud järjekorrad sadadest Ukraina kodanikest, kes peavad piiriületust tihti ootama mitmeid päevi ja seda väga keerulistes oludes sisuliselt ilma peavarju ja juurdepääsuta elementaarsele hügieenile.“