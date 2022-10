Kõlvart Maarjamäe punaste mälestustahvlite ära vedamisest: me ei peaks tekitama konflikte

„On kahetsusväärne, et arvestades üldist olukorda, ei näinud riik vajadust omavalitsusega eelnevalt läbi rääkida ega teavitada oma plaanidest. Saime mitteametlikult teada kavandatavast teisaldamisest eile õhtul,“ nentis Kõlvart. „Tallinn on korduvalt rõhutanud koostöövajadust riigiga, sest memoriaalist osa kuulub riigile ja osa linnale. Selleks oleme pakkunud riigile ka mitmeid lahendusi – nii on linn valmis memoriaali üle võtma või korrastama. Seda kas riigiga koostöös või üksinda, kui riik peaks oma osa linnale andma või kui oleks selleks antud vastav luba.“

Kõlvart on varem Delfile öelnud, et linn oleks valmis kompleksi enda hoolde võtma.

„Nagu oleme ka eelnevalt väljendanud, siis memoriaali näol on tegemist Eesti maastikuarhitektide silmapaistva teosega, mis väärib säilitamist. Ja seda on rõhutanud ka loomeliidud ja mitmed eksperdid. Ent me ei peaks memoriaali tuleviku visiooni käsitlemisega tekitama konflikte ega muutma seda poliitiliseks,“ ütles pealinna meer. „On hädavajalik, et avaliku sektori institutsioonide vahel tekiks koostöö ja usaldus. Ja seda kõigis valdkondades.“