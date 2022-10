VIDEO | Välisluureameti uueks juhiks saab Kaupo Rosin

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Kaupo Rosin tugev kandidaat välisluureameti juhi kohale. „Tema ligi 20-aastane kogemus luures, millest viimased neli aastat kõrgel ametikohal NATO peakorteris, on andnud talle hea ettevalmistuse välisluure juhi kohale asumiseks. Olen veendunud, et Kaupo Rosin saab talle pandud kõrgete ootustega kenasti hakkama,“ märkis minister.

Kolonel Kaupo Rosin juhib praegu küberväejuhatust. Aastail 2018–2022 oli Rosin NATO peakorteri luure- ja julgeolekudivisjoni analüüsiüksuse asedirektor ja enne seda juhtis aastail 2012–2018 kaitseväe luurekeskust.

„On suur au olla välisluureameti peadirektori kanditaat. Eriti praeguses julgeolekukeskkonnas on adekvaatne luureinfo aluseks õigeaegsetele otsustele. Ootan väga kohtumist oma uute kolleegidega, kellega koos kiiresti edasi liikuda. Teha on meil väga palju. Soovin tänada Mikk Marranit, kes on oma ametiaja jooksul välisluureametit väga tugevasti edasi arendanud ning saavutanud oma sise- ja välisriiklike partnerite sügava lugupidamise,“ ütles Kaupo Rosin.

Välisluureameti senine peadirektor Mikk Marran lahkub ametist 1. novembril.

Välisluureameti peamine ülesanne on koguda, analüüsida ja edastada infot Eestit puudutavate väliste julgeolekuohtude kohta, andes nii panuse Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamisse. Välisluureamet tagab ka turvalise side riigi salastatud võrkudes ja teeb välisvastuluuret, et kaitsta Eesti diplomaate ja välisoperatsioonidel teenivaid kaitseväelasi. Samuti kaitseb välisluureamet Eestile edastatud salastatud välisteavet, täites riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.

Kaupo Rosin (sündinud 31. augustil 1977) on Eesti sõjaväelane, kaitseväe küberväejuhatuse ülem, auastmelt kolonel. Alates 24. märtsist 2012 kuni 10. juulini 2018 teenis ta sõjaväeluurega tegeleva kaitseväe luurekeskuse ülem. Abielus Tuulika Sooväli-Rosinaga, neil on kaks last.

