VIDEO | Välisluureameti juhi kandidaat Kaupo Rosin: Mikk Marran on teinud väga head tööd

„Olen luurevaldkonnas töötanud juba pea 20 aastat, peamiselt kaitseväeluures küll, aga see võimalik järgmine ametikoht (Rosin on ametlikult alles kandidaat – toim) oleks siis karjääri tipp minu jaoks,“ põhjendas Rosin oma soovi seda tööd teha.

Milliste ideedega uus juht välisluureametisse suundub ja mida seal muuta soovib, Rosin veel ei avaldanud. „See on, ma arvan, pisut etteruttav. Kahtlemata on Mikk Marran peadirektorina teinud väga head tööd ja asutust tugevalt arendanud,“ ütles Rosin.

„Enne kui ma hakkan muutustest rääkima, peab kõigepealt peale vaatama ja aru saama, mis hetkeseisud on, ja siis oskan öelda oma rõhuasetusi. Mingid ideed mul küll on, aga neid ma ei hakka praegu igaks juhuks ütlema,“ lisas ta.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Kaupo Rosin oma kogemuste tõttu tugev välisluureameti juhi kandidaat. „Tema ligi 20-aastane kogemus luures, millest viimased neli aastat kõrgel ametikohal NATO peakorteris, on andnud talle hea ettevalmistuse välisluure juhi kohale asumiseks. Olen veendunud, et Kaupo Rosin saab talle pandud kõrgete ootustega kenasti hakkama,“ märkis minister.