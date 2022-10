VIDEO | Tais hukkus tulistamises lasteaias vähemalt 34 inimest

Tai meedia teatas veidi hiljem, et tulistaja tappis enda. Teatati ka, et ta on tapnud oma naise ja lapse. Seda kinnitas ka politsei.

Tai politsei teatel on tulistaja 34-aastane Panya Kamrab, kes vallandati politseist eelmisel aastal. Tai ringhääling tsiteeris kohalikku politseikoloneli Jakkapat Vijitraithayat, kes ütles, et Kamrab vallandati narkootikumide tarvitamise pärast.

Teatatakse, et hoones oli umbes 30 last, kui tulistaja pärast lõunat sinna saabus. Ta tulistas nelja või viit töötajat, sealhulgas õpetaja Jidapa Boonsomi, kes on kaheksandat kuud rase. „Alguses arvasid inimesed, et see on ilutulestik,“ ütles Jakkapat Vijitraithayat.