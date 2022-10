Joobes autojuht sai kiiruskaameralt trahvi, kargas aparaadile kallale ja lõpetas arestimajas

„Juba vanarahvas teadis rääkida , et kaks ilma kolmandata ei jää ja meie seekordse kiiruskaamera loo peategelaseks on 38-aastane meesterahvas.

Lähemas minevikus, ehk kroonikute arvepidamise kohaselt möödunud nädalavahetusel, jäi ühel roolikeerajal suures roolikeeramise tuhinas märkamata liiklusmärk, mis kannab määruses nr 12 järjekorranumbrit 559b. Tarkade klubi liikmed teavad seda liiklusmärki kui „Automaatkontroll“ ja osutab see automaatse liiklusjärelevalve teostamisele.

Juhi jaoks selgus tähelepanematus liiklusmärkide jälgimise osas aga alles siis, kui kiiruskaamera välk enda olemasolust meelde tuletas ja mõõteseade vajalike parameetritega täidetud fotojäädvustuse juba salvestanud oli. Kas põhjuseid tuleb nüüd otsida madalast õhurõhust või asjaolust, et roolikeerajale olid automaatsed kiiruskaamerad sellel aastal juba korduvalt meelde tuletanud, et liiklusmärkidel, mis kehtestavad lubatud suurima sõidukiiruse ja numbril, mida kuvatakse juhile spidomeetri osutiga, peab olema kokkulangevus, on meile teadmata, kuid sellel korral otsustas juht oma pahameele mõõteseadme peal välja elada.