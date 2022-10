Kasahstani välisministeeriumis peeti Vene suursaadikuga „karm jutuajamine“ Maria Zahharova avalduste üle

„On sügavalt kahetsusväärne, et lubadusi selle kohta, et see banderalasest emissar „mitte kunagi ei naase“ Astanasse, ei ole täidetud. Antud tegelane ilmus taas Kasahstani pealinna, kusjuures selgelt mitte selleks, et „lihtsalt panna asjad kokku ja võtta kaasa perekond“. Varjamatult külastab ta diplomaatilise missiooni juhina diplomaatilisi vastuvõtte,“ teatas Zahharova.