Viru ringkonnaprokurör Alan Rüütel selgitas Delfile eile, et prokuratuur soovib Ossipenkot vahi alla jätta kahel põhjusel. „Esiteks on oht, et isik võib vabaduses toime panna jätkuvalt uusi kuritegusid,“ rääkis Rüütel. „Teine põhjus on, et isik võib hoiduda kriminaalmenetlusest kõrvale“.