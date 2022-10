Allikate sõnul usub USA luurekogukond, et Darja Dugina õhkulaskmise taga olid Ukraina valitsuse liikmed

Allikate sõnul ei teadnud USA sellest plaanist ette ja endiselt ei ole selge, kes täpselt mõrvaks käsu andis. Samuti ei ole selge, kas USA luurekogukond usub, et plaanist oli teadlik või andis selleks käsu Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

Need andmed näivad aga kinnitavat Vene võimude väiteid, et autopommiplahvatus oli ettekavatsetud. Venemaa on süüdistanud rünnakus Ukraina rahvuslasi, aga Ukraina on seda kategooriliselt eitanud.

Ukraina kaitsejõudude luureametnik ütles eile CNN-ile, et nende agentuuril ei ole mingit uut informatsiooni Dugina surma kohta. Veidi pärast Dugina surma ütles seesama ametnik, et Ukrainal ei ole sellega mingit pistmist.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu, luure keskagentuur (CIA) ja välisministeerium keeldusid kommentaaridest.

USA luureametnikud usuvad, et Dugina sõitis hukkumisõhtul isa autoga ja operatsiooni tegelik sihtmärk oli isa, teatas üks allikas. Dugin on Vene marurahvuslane ja filosoof, kes on olnud Venemaa Ukrainas peetava sõja tulihingeline pooldaja. Ka Dugina sõber ütles Vene uudisteagentuurile TASS, et auto, millega Dugina sõitis, oli isa oma.

Mõni päev pärast Dugina surma süüdistasid Vene võimud üht ukrainlannat Dugina auto Toyota Land Cruiser Prado kaugjuhtimise teel õhkulaskmises ja seejärel Pihkva oblasti kaudu Eestisse sõitmises.

Seda eitas kohe Ukraina julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov. „Meil ei ole selle naise surmaga mingit pistmist, see on Vene eriteenistuste töö,“ ütles Danilov augustis. Ukraina presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Venemaa süüdistused peegeldavad „väljamõeldud maailma“, milles Venemaa valitsus tegutseb.

29-aastaselt hukkunud Dugina oli ka ise avaliku elu tegelane ja tegi tihti Vene telekanalites läänevastaseid ja marurahvuslikke avaldusi.