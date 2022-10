Põhja-Korea lasi välja veel kaks ballistilist raketti

Raketid lasti välja 22-minutise vahega Põhja-Korea pealinnapiirkonnast ja need maandusid merre Korea poolsaare ja Jaapani vahel, teatas Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee. Esimene rakett lendas 350 kilomeetrit ja jõudis 80 kilomeetri kõrguseni ning teine lendas 800 kilomeetrit ja jõudis 60 kilomeetri kõrguseni,vahendab Associated Press.

Hamada lisas, et teine rakett võidi välja lasta ebatavalisel trajektooril. Seda väljendit on varem kasutatud Põhja-Korea rakettide sellise lennu kirjeldamiseks, mis meenutab Vene raketti Iskander. Rakett lendab madalal kõrgusel ja on lennu ajal juhitav, et suurendada võimalusi raketitõrjesüsteemidest läbi pääseda.