Miks pakuvad tööandjad töötajatele tervisekindlustust?

Mida tervisekindlustus sisaldab?

Milleks töötajad sellist tervisekindlustust kõige rohkem kasutavad?

Kõige enam kasutatakse kindlustuskaitset seoses hambaravi, ambulatoorse ravi, retseptiravimite ja taastusraviga – need moodustavad hüvitistest üle poole. 2021. aastal hüvitas If Kindlustus ligi 10 000 tervisekindlustuse juhtumit, kusjuures on väga tavapärane, et inimene kasutab hüvitist mitu korda aastas. Viimase aastaga oleme näinud, et keskmine hüvitis on kasvanud umbes 20%. Osaliselt tuleneb see meditsiiniteenuste hindade tõusust, kuid kindlasti ka sellest, et kliendid on hakanud üha rohkem mugavaid tasulisi teenuseid kasutama.