Irpini linna, mida laastas kevadise okupatsiooni aegu Vene sõjavägi, ehitatakse praegu uuesti üles. Elamute remonditööd edenevad hoogsalt, kuid leidub palju ka ehitisi, mida taastada enam pole võimalik. Need lähevad lammutusse. Kuulsat, hävinud Irpini silda ei rekonstrueerita; see jäetakse mälestuseks sellest, mida vene väed linnale tegid. Ülekäigukoht siiski taastatakse ning selle läheduses on juba ehitamisel uus sild.