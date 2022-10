Taani peaminister kuulutas välja ennetähtaegsed parlamendivalimised

Täna hommikul kohtus Frederiksen koos teiste valitsuse liikmetega kuninganna Margrethega, et teavitada teda uute valimiste vajadusest, vahendab SVT Nyheter.

Lõuna ajal andis Frederiksen pressikonverentsi, kus rääkis kõigepealt sõjast Ukrainas ja Taani majandusest ning teatas alles siis, et 1. novembril toimuvad ennetähtaegsed valimised.

„Taani on fantastiline maa, aga ajad on keerulised. Kõige tähtsam on Taani kriisist läbi viia,“ ütles Frederiksen.