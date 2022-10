Ossipenkoga ühes said kahtlustuse ka Kohtla-Järve volikogu esimees ja reformierakondlasest abilinnapea

Eile teatati suuremast korruptsioonikahtlusest, millega seoses peeti kinni Ida-Virumaa suur prügiärimees Nikolai Ossipenko ja kaheksa ametiisikut. Lisaks peeti kinni ka kaks inimest, kes Ossipenkoga seotud on.

Nüüd on teada, et kaheksast ametiisikust pooled on linnavalitsuse töötajad, pooled aga volikogu liikmed.