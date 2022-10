KUULA | Urve Palo ja Ingrid Veidenberg Delfi uues podcast'is „Reaalsuskontroll“: kelle huve esindab valitsus?

Talle sekundeerib ajakirjanik Ingrid Veidenberg , kel jagub kriitikat mitte ainult praeguse, vaid ka kunagise valitsusjuhi Andrus Ansipi aadressil, sest just tema otsuste (või otsustamatuse) tõttu pole Eestis korralikke neljarealisi maanteid. „Just Ansip alustas kasinusmantrat, et laenu võtta on patt. Täna oleksid meil neljarealised maanteed kolmes suunas ammu valmis ja laengi makstud, inimesed ei tapaks ennast maanteedel,“ tõdeb Ingrid.

Delfi podcast'is „Reaalsuskontroll“ küsivad Urve Palo ja Ingrid Veidenberg küsimusi, mida pole küsitud, ja toovad uusi vaatenurki, mida pole käsitletud. „Tegu on meie isikliku tunnetuse ja arvamusega ning me ei pretendeeri absoluutsele tõele, sest seda pole olemas. Oleme kaks Eesti kodanikku, üks äri- ja poliitika-, teine meediataustaga, kes valutavad südant, kuhu suunas Eesti elu liigub. Meile on see alati korda läinud ja oleme neil teemadel omavahel üle 20 aasta rääkinud. Nüüd otsustasime ka mikrofonid käima panna,“ tutvustab Ingrid alustuseks podcast'i mõtet.