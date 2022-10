OTSEPILT | Haridustöötajate liidu konverents „Kuidas rahvas saab targaks, kui raha ei ole?“

Konverentsi avab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Minister avaldab lootust, et äsja heakskiidu saanud õpetajate palgatõus motiveerib koolidesse tööle naasma õpetajaid, kes on viletsa palga tõttu pedagoogitööst loobunud. „Õpetajaskonna õlgadel seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. Tark rahvas kasvatab jõukuse taset ühiskonnas. Eelarveläbirääkimistel saavutatud palgatõus on väike osa Isamaa põhieesmärgist tõsta õpetaja palk 125%-ni Eesti keskmisest. Selleks, et hoida ära võimekate õpetajate lahkumist erasektorisse, võtame palgatõusu kõrval tähelepanu alla ka teised motivaatorid nagu töötingimuste parandamine ja töökoormuse normaliseerimine. Oma südameasjaks pean õpetajaid motiveeriva karjäärimudelimudeli taasloomist,“ märkis Lukas.

Eesti haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri kinnitusel on Eesti õpetaja keskmine vanus täna maailma kõrgeim ehk rohkem kui 51 aastat, meie õpetajate ja õppejõudude palgatase on Euroopas eelviimasel kohal ning liidu hinnangul jääb Eestis lähiaastatel puudu ca 5000 kvalifikatsioonile vastavat õpetajat. „Need on faktid, millest me ei saa mööda vaadata. Ja see ei ole üksnes haridusvaldkonna mure, vaid sellest on üsna kiiresti saamas kogu Eesti ühiskonna probleem. Kui olukord ei muutu, on vältimatu, et hariduse kvaliteet saab kannatada,“ sõnas Voltri.