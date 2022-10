Lõuna-Korea vastus Põhja-Korea raketikatsetusele lõppes plahvatusega oma baasis

Plahvatus ja sellele järgnenud tulekahju tekitasid paanikat ja segadust Gangneungi rannikulinna elanike hulgas, kes on juba niigi rahutud Põhja-Korea üha provokatiivsemate relvakatsetuste pärast. Elanike hirm, et tegemist võis olla Põhja-Korea raketiga, ainult kasvas, kui Lõuna-Korea sõjavägi ja valitsus tunde plahvatuse kohta mingeid seletusi ei andnud, vahendab Associated Press.