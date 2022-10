Venemaa nõudis Kasahstanilt Ukraina suursaadiku väljasaatmist. Astana: selline toon ei vasta liitlassuhete iseloomule

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova kinnitas, et Astana lubas Moskvale, et Vrublevskõi lahkub Kasahstanist jäädavalt kõige kiiremas korras, vahendab Jevropeiskaja Pravda.

„On sügavalt kahetsusväärne, et lubadusi selle kohta, et see banderalasest emissar „mitte kunagi ei naase“ Astanasse, ei ole täidetud. Antud tegelane ilmus taas Kasahstani pealinna, kusjuures selgelt mitte selleks, et „lihtsalt panna asjad kokku ja võtta kaasa perekond“. Varjamatult külastab ta diplomaatilise missiooni juhina diplomaatilisi vastuvõtte,“ teatas Zahharova.

Zahharova väljendas lootust, et Kasahstan „ei hakka käima Kiievi neonatsliku režiimi lõa otsas ja võtab tarvitusele meetmed selle odioosse natsionalisti lõplikuks väljasaatmiseks“.

Vrublevskõi andis 21. augustil intervjuu Kasahstani blogijale Dias Kuzairovile, milles ütles muu hulgas: „Püüame neid tappa võimalikult palju. Mida rohkem me praegu venemaalasi tapame, seda vähem tuleb tappa meie lastel.“

5. septembril teatas Kasahstani välisministeerium, et Vrublevskõi vabandas oma sõnade eest. Hiljem sai teatavaks, et Vrublevskõi sõitis lühikeseks ajaks puhkusele, mida Vene meedia nimetas väljasaatmiseks.

Kasahstani välisministeeriumi ametlik esindaja Aibek Smadijarov teatas täna, et Ukraina saadab lähiajal Kasahstani uue suursaadiku, vahendab Interfax.

„Praegu on Ukraina välisministeeriumilt saadud taotlus uue suursaadiku nimetamiseks Kasahstani. Meil on selles küsimuses Ukraina poolega täielik teineteisemõistmine. Ukraina saadikul on mittesoovitav staatus meie riigis ja mingeid kohtumisi välisministeeriumis ja teistes ametkondades ei plaanita. Otsitakse ajutist kandidatuuri ja ta nimetatakse lähiajal,“ ütles Smadijarov.