REPORTAAŽ GRUUSIAST | „Pe**e venelased“ ja „Au Ukrainale“. Venemeelne valitsus ja läänemeelne ühiskond - milline on elu Thbilisis?

„Uinusin Thbilisis, ärkasin Moskvas,“ ütlevad grusiinid septembri lõpus. Nad ei läinud kuhugi, äratuskell äratas neid kodumaal, kuid teiste inimestega koos. Viimastel nädalatel on tuhanded venelased ületanud Vene-Gruusia piiri pärast seda, kui Venemaal kuulutati välja mobilisatsioon. Täpset arvu on raske öelda, siseministeerium ja opositsioon räägivad umbes 50 tuhandest ja mõnikord umbes 250 tuhandest. Kindel on see, et mitte-Gruusia rahvusest kodanike arv on märkimisväärselt suurenenud.