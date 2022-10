Muinsuskaitseametist lahkuv Liisa Pakosta hüvitist ei saa

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits kinnitas, et Pakosta ise otsustas esitada lahkumisavalduse. Sits lisas, et selle aja jooksul, kui Pakosta on muinsuskaitseameti juhina töötanud, on olnud mitmeid teemasid, kus kultuuriministeeriumi ja Pakosta koostöö pole olnud kõige parem.

Sits lisas, et lähetuskulusid pole ta veel kinnitanud, aga peadirektor teeb need korda vastavalt auditi ettepanekutele ning seejärel on võimalik need kinnitada. „Riigile oli vaidluskoht see, kas on täiendavaid kulutusi tekkinud. Meie hinnangul on mõningad lähetused liiga kallid ning selles osas tuleb lähetuste kuluaruanne viia korrektseks,“ sõnas ta.