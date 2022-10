Kaitseminister Hanno Pevkur väidetavast luureraportist Venemaa tuumakatsetuste kohta: seda ei saa avalikult kommenteerida

Pevkur ei soovinud kommenteerida seda, kas selline luureraport on olemas. „Isegi, kui see luureraport on tulnud, siis ei saa seda kommenteerida avalikult,“ ütles Pevkur. Ta lisas, et julgeoleku seisukohast pole praegu midagi oluliselt muutunud, kuid oluline on vaadata ja täpsustada neid andmeid.