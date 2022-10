Aina enam ukrainlasi saadetakse Eesti piirilt tagasi. PPA esindaja: on neidki, kes võivad olla ohuks julgeolekule

„Kui sõja esimestel kuudel liikusid põgenikud Eestisse valdavalt läbi Poola, Leedu ja Läti lõunast, siis praegu domineerib selgelt Venemaalt tulek,“ kirjeldas ta. „Seejuures on oluliselt muutunud ka tulijate profiil, sõja alguses rääkisime me valdavalt naistest ja lastest, täna on tulijate hulgas rohkem mehi.“

Mis puudutab Eestisse mitte lubamist ehk tõkestamist, siis Belitševi sõnutsi on kõige sagedasem põhjus see, et tulijad soovivad siseneda Eestisse samadel alustel nagu põgenikud, aga on tegelikult juba pikemat aega elanud Venemaal ning ei tule Eestisse sõjapiirkonnast.