VIDEO | Alar Karis energiakriisist: peame teatud samme astuma, temperatuuri alandama

Ta leiab, et on võimalik end Venemaa energiakandjatest lõplikult lahti siduda. Varasema olukorra juurde naasta ei saa.

Meediaski võib lugeda, kuidas kõrgete elektri- ja gaasihindade tõttu sulgevad firmad uksi. Eratarbijad muretsevad, mis saab talvel. Valitsus tuli välja universaalteenusega. Karis tõdeb, et selle mõju näeb siis, mil reaalsed arved tulevad.

Ta rõhutab, et peame ka ise teatud samme astuma, näiteks temperatuuri alandama. „Näeme ka, et gaasitarbimine on vähenenud 40 protsenti,“ näitlikustab ta.