VIDEO | Poesiltide sõjauudistega asendamine võib Peterburi naise pikaks ajaks trellide taha saata

Aleksandra Jurjevna Skotšilenko, tuntud ka kui Saša Skotšilenko, on vene kunstnik, muusik ja aktivist, kes peeti tänavu 11. aprillil kinni omapärase protestiaktsiooni tõttu – ta vahetas Peterburi poodides hinnasilte töödeldud variantide vastu, mis kajastasid Vene armee hirmsaid tegusid Ukrainas.

Ta viibib seniajani kinnipidamisasutuses ning lähedaste sõnul võitleb seal sõna otseses mõttes elu eest – Skotšilenko kannatab tsöliaakia all ega tohi gluteeni tarvitada. Vanglas ei võimaldata talle gluteenivaba toitu ning see on viinud järsu kaalukaotuse ja tervise halvenemiseni. Kui ta mõistetakse süüdi, võib teda oodata 5–10-aastane vanglakaristus.