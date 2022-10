Iraani kõrgeim juht ajatolla Khamenei süüdistas riiki haaranud rahutustes USA-d ja Iisraeli

Oma esimeses avalikus sõnavõtus meeleavalduste kohta ütles Khamenei, et rahutused on korraldanud Iraani vaenlased ja nende liitlased, vahendab Associated Press.

Protestid on üks suuremaid väljakutseid ajatolla võimule viimase aastakümne jooksul ja Khamenei kutsus julgeolekujõude olema valmis uuteks meeleavaldusteks.

22-aastane Mahsa Amini langes koomasse mõned tunnid pärast moraalipolitsei poolt kinnipidamist 13. septembril Teheranis väidetavalt karmi seaduse rikkumise eest, mis nõuab naistelt oma pea katmist hidžabi ehk pearätiga. Amini suri kolm päeva hiljem.

Amini perekond on väitnud, et moraalipolitseinikud peksid teda kumminuiadega pähe ja lõid tema pead vastu oma autot. Politsei väidab, et Aminil tekkis „äkiline südamerike“.

Amini matustel alanud proteste on juhtinud naised, kes on lehvitanud peast võetud pearätte või neid põletanud. Skandeeritakse „Naine, elu, vabadus“ ja „Surm diktaatorile“, millega viidatakse just Khameneile.

Esinedes eile politsei ja relvajõudude kadettide koolilõputseremoonial ütles Khamenei, et Amini surm „murdis meie südamed“.

„Aga mis ei ole normaalne, on see, et mõned inimesed on muutnud ilma tõestuse või juurdluseta tänavad ohtlikuks, põletanud koraani, eemaldanud looritatud naistelt hidžabid ning süüdanud mošeesid ja autosid,“ lisas Khamenei.

Ajatolla, kellel on viimane sõna kõigis riigiasjades, kinnitas, et „rahutused“ on kavandanud välisriigid, sest nad ei suuda leppida, et Iraan „tugevneb kõigis valdkondades“.

„Ma ütlen selgelt, et need rahutused ja ebakindluse on korraldanud Ameerika ja okupeeriv sionistlik võltsrežiim [Iisrael] ning nende kinnimakstud agendid mõnede reeturlike iraanlaste abiga välismaal,“ lausus Khamenei.

Khamenei väljendas täielikku toetust julgeolekujõududele, öeldes, et neid on rahutuste ajal ebaõiglaselt koheldud.