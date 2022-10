Prokuratuur vaidlustas politseinikutapja Romeo Kalda ennetähtaegse vabastamise

Prokuratuur põhjendas oma otsust sellega, et Romeo Kalda on viimati süüdi tunnistatud Harju maakohtu otsusega (24. mai 2010). Ta tunnistati süüdi kahes episoodis – tapmisele kihutamises, mis on toime pandud piinaval viisil ja vähemalt teist korda, ning järjepideva ja suurt valu põhjustanud kehalise väärkohtlemise isikute grupi poolt. Kuna Kaldal oli juba eluaegne vangistus, siis loeti karistuse kandmisaja alguseks 27. aprill 1996.