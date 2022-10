Pealtnägija jutustus: Ukraina põgenik hakkas Vene-Eesti piiril katkise klaasiga omal kõri lõikama

Svetlana (nimi muudetud ja toimetusele teada) on nüüd juba Eestis. Aga vaid mõned päevad tagasi tuli tal läbi elada tõeline „proovikivi piiril“. Tema sõnul käitusid töötajad viisakalt ja isegi arusaamisega. Aga olles veetnud piiril mitu ööpäeva magamata ja täisväärtusliku toiduta, ei pidanud paljude Ukraina põgenike närvisüsteem ikkagi pingele vastu.

„Me olime nii kaua teel olnud, et ma kaotasin juba ajataju. Me ei olnud kaks ööpäeva maganud ja ma ei saanud enam aru, mis toimub. Teisel ööpäeval õhtu poole hakkad sa juba sidet reaalsusega kaotama. Sa ei suuda enam vastata tavalistele küsimustele, oli väga raske. Magasime nii: kuhu istusid, sinna jäid tukkuma – toolidele, kuhugi mujale. Pluss, oli veel pilves, ka see mängis oma rolli,“ rääkis Svetlana.