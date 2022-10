Gaasileke Rootsi vetes hakkas eile jälle kasvama

Rootsi rannikuvalve ja kaitsevägi on Läänemerel lekete piirkonnas kohal, et plahvatuste asjaolusid Nord Streami gaasitorudel uurida, vahendab Aftonbladet.

„Me oleme jätkuvalt ööpäevaringselt kohal. Aga küsimused meetmete kohta, mille kasutusele võttu me võime kaaluda eeluurimise raames, tuleb saata prokurörile,“ ütles Rootsi rannikuvalve pressiesindaja Mattias Lindholm.

Oma veebilehel teatas rannikuvalve eile, et leke Rootsi majandusvööndis suureneb taas ja on läbimõõdult umbes 30 meetri suurune, vaatamata pühapäevastele teadetele, et leke on peatatud.

Taani majandusvööndis aga lekked jätkuvalt kahanevad.

„Rannikuvalvel ei ole praegu seletust, miks leke Taani vetes on kiiremini kahanenud,“ teatas Rootsi rannikuvalve.

Rootsi rannikuvalve on hoiatanud laevu, et need ei läheks lekkekohale liiga lähedale, ning jälgib gaasi leket ja mereliiklust. Lekkekohale liiga lähedale sattunud laevadele võib rannikuvalve abi pakkuda.

Samas ei saa Rootsi rannikuvalve aktiivselt takistada teiste riikide laevade kohal viibimist.

„Need on rahvusvahelised veed, mis tähendab, et igaüks võib seal olla, ei ole mingeid piiranguid ja mingit luba ei ole vaja. Aga me ei kommenteeri üksikute laevade liikumisi, ei Rootsi ega välismaa omade,“ teatas Rootsi rannikuvalve.

Vene gaasihiid Gazprom teatas, et lekked on peatatud ja surve torus stabiliseerunud, vahendas Reuters.