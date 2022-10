FOTOD | Alar Karis kohtub Kadriorus Soome presidendi Sauli Niinistöga

Riigipeade kohtumisel on kõne all kahe riigi omavahelised suhted, energiajulgeolek ning laiemalt julgeolekuolukord Euroopas.

Soome väljaanne Iltalehti meenutas president Alar Karisele, et Vene president Vladimir Putin ütles suvel, et Narva on Vene linn. Kui tõsiseks te seda ähvardust peate, küsis ajakirjanik presidendilt.

„Mis puudutab Narvat, siis võib-olla tahab seda tagasi ka Rootsi... kuhu me selle piiri tõmbame,“ vastas president Alar Karis. Selles mõttes me seda ähvardust liiga otseselt võtma ei pea, nentis riigipea. Aga tõsiselt rääkides, kas NATO riik on ikka see, mida Putin julgeb ja tahab rünnata, see pole sugugi kindel, lisas ta.