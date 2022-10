Elon Musk esitas Ukraina asjus veidra „rahuplaani“, sekkuma pidi president Zelenskõi

Tesla looja esitas nimelt ettepaneku sõlmida Venemaa ja Ukraina vahel rahukokkulepe, mille ta kohe sealsamas Twitteris ka visandas. Twitteri kasutajad arvavad üldjoontes, et Muski „plaan“ kõneleb eeskätt autori kasinatest teadmistest ja piiratud analüüsivõimest. Plaan ise on järgmine:

Krimm jääb formaalselt Venemaa osaks, nagu see on olnud alates 1783. aastast (kuni Hruštšovi eksimuseni).

Musk oli oma säutsule lisanud küsitluse, mille vastusevariandid olid lihtsalt „jah“ ja „ei“. Ilmselt oli tema eesmärk küsida Twitteris inimestelt, mida nad tema ettepanekust arvavad. Praeguse seisuga, 1,241,021 vastanu järel, arvab 63% klikkijaist, et „Ei“ on õigem vastus. Musk on selles tulemuses juba jõudnud süüdistada roboteid.



Muskile on vastanud hulk Ukraina jm avaliku elu tegelasi, teiste seas ka president Volodõmõr Zelenskõi. Zelenskõi avaldas oma Twitteri-lehel samuti küsitluse: vastajad said valida, kas neile meeldib rohkem Ukrainat toetav Musk või Venemaad toetav Musk. Selle „sotsioloogilise uuringu“ järgi meeldib Ukraina-sõbralik Musk 93% inimestest.