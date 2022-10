Tšadromtsev märkis 27. septembril peetud istungil, et tunnistab süüd, kuid polevat varem teadnud, et Z-täht kuulub vaenulike sümbolite nimistusse. Kui muud kleebised (Stalini kleeps, oktoobrilapse märk, Vene vapp nokatsil) on tema jaoks „lihtsalt meeldivad“ ning ajalooliselt olulised, siis Z-tähe konteksti ei oska ta väidetavalt lahti mõtestada. „Ma siiani ei tea, mida see „Z“ otseselt tähendab,“ nentis Tšadromtsev kohtuniku ees ja lisas, et tema Ukrainas toimuvat sõda ega Kremli eliidi tegusid ei toeta. „Olen igasuguse vägivalla vastu.“