Kadõrov teatas, et saadab oma teismelised pojad Ukrainasse kõige raskematesse rindelõikudesse

„Pöördun paljasõnaliste poole, kes kinnitasid, et minu lähedased sõjalisest erioperatsioonist osa ei võta: lähiajal tuleb teil võimalus minna poiste juurde positsioonidele ja isiklikult veenduda, et AHMAT on JÕUD! Näidake kohapeal oma vaimu, oma ideelisust ja mida te endast üldse kujutate. Tõestage, et te olete kas või natuke mehed,“ kirjutas Kadõrov. „Ma pöördun teiste hulgas ka teie poole, meid kritiseerivad tšetšeeni keelt kõnelevad „diivanisõdalased“, kes istuvad Euroopas arvutite ees. Laske käia, minge Ukrainasse, veenge meid, et te ei kanna seelikuid ega peida end nende taha. Me oleme veendunud, et isegi alaealised lapsed suudavad teid pihuks ja põrmuks teha, sest teil ei ole vaimu, au ega väärikust. Oodake.“