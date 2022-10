VIDEO | Liisa Pakosta esitas rahaskandaali valguses ise lahkumisavalduse

Pakosta ütles, et tema ja kultuuriministeeriumi vahel on olnud eriarvamusi.

„Ma tulin muinsuskaitsesse väga ambitsioonika muutustekavaga, aga kui seisukoht teiselt poolt vastas, et 30 aastat on nii tehtud ja nii peaks edasi tegema, siis ma ei pea otstarbekaks seda vaidlust lõputult edasi pidada. Meil on eriarvamused selle kohta, kuidas neid muutuseid peaks ellu viima ja millised need olema peaks. Muinsuskaitse valdkonnal on otstarbekas, kui koostöö on parem,“ ütles Pakosta.

Ta lisas, et eriarvamused seisnesid näiteks selles, kuidas tõlgendada muinsuskaitseseadusi ning kas seaduse muudatuste läbiarutamisel tuleks teha laiemat kaasamist või mitte.

Mis puudutab Pakosta lähetusi ja nende kulude katmist, siis sõnas ta, et võtab need kulud enda kanda. „Need lähetused olid ainult väga väike osa sellest arutelust. Selles osas meil eriarvamusi ei olnud,“ ütles ta. Tema sõnul katab ta umbes 550 eurot.

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits kinnitas, et Pakosta otsustas esitada lahkumisavalduse. Sits lisas, et selle aja jooksul, kui Pakosta on muinsuskaitseameti juhina töötanud, on olnud mitmeid teemasid, kus koostöö kultuuriministeeriumi ja Pakosta vahel pole kõige parem olnud.

„Käisime need teemad läbi, sealhulgas värskelt valminud sisekontrolli auditi lähetuste osas, aga ka erinevad muinsuskaitse valdkonda puudutavad väljaütlemised,“ ütles Sits.

Sits lisas, et lähetuskulusid pole ta veel kinnitanud, aga peadirektor teeb need korda vastavalt auditi ettepanekutele ning seejärel on võimalik need kinnitada. „Riigile oli vaidluskoht see, kas on täiendavaid kulutusi tekkinud. Meie hinnangul on mõningad lähetused liiga kallid ning selles osas tuleb lähetuste kuluaruanne viia korrektseks,“ sõnas ta.