Bulgaaria valimisi on võitmas endise peaministri Borisovi erakond, millega keegi ei taha koostööd teha

63-aastase Borisovi ees seisab aga keeruline ülesanne moodustada töötav valitsuskoalitsioon, sest enamik teisi erakondi on juba välistanud GERB-iga koostöö tegemise, vahendab BBC News.

Paljud oponendid süüdistavad Borisovit korruptsioonis. Borisov on varem kolm korda peaminister olnud.

Petkovi erakond Me Jätkame Muutusi sai aga vaid 20,4% häältest. Petkov ütles, et vastutus koalitsioon moodustada ja riiki valitseda on GERB-il.