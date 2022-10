Must reede 2022 – mida oodata?

Must reede 2022 on ideaalne aeg jõulukinkide soetamiseks

Miks võtta aga osa musta reede tänavusest kampaaniast? Põhjuseid on selleks lausa mitmeid, aga üks olulisemaid on see, et selle kampaania raames on sul võimalik osta väga ägedaid ja praktilisi kinke jõuludeks. Ja seda kõik suurepäraste hindadega. Kui algselt oli see Ameerikas peamiselt füüsiliste kaupluste ostupidu, siis nüüdseks leiab pakkumisi nii kauplustest kui ka e-poodidest. Kasuta võimalust ja osale musta reede 2022. aasta sooduskampaanias, et täita jõuluvana kott hea ja paremaga. Jõulukingid võivad minna väga kulukaks, eriti siis, kui tegemist on suure perekonna või sõpruskonnaga, kus on traditsiooniks saanud kinkide tegemine. Leia hea hinnaga laste mänguasjad, soojad ja mugavad ööriided, uusim nutitelefon, erinevad sporditarbed või hoopiski uus diivan . Musta reede ehk Black Friday 2022 kampaania tuleb Eestis tõenäoliselt äärmiselt suur ja pungil parimatest pakkumistest. Sellest on lausa patt ilma jääda. Kas pole?!