Navalnõi: lääneriigid peaksid hakkama mõtlema, mis saab Venemaast pärast Putinit

Navalnõi sõnul on probleem see, et lääneriigid ei mõtle praegu, mis saab pärast sõda. Navalnõi arvates on selge, et Putin ei tunnista kunagi kaotust Ukrainale, vaid süüdistab selles NATO-t ja kogu läänt, mille tagajärjeks on vaid uued sõjalised konfliktid.