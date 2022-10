Teheranis jäid tudengid väidetavalt kokkupõrke järel julgeolekujõududega lõksu

Sotsiaalmeedias avaldatud videod näitavad tudengeid julgeolekujõudude eest ära jooksmas ja kuulda on ilmselt laske, vahendab BBC News.

Valitsusvastased protestid said Iraanis alguse septembris, kui suri moraalipolitsei kinni peetud naine, 22-aastane Mahsa Amini, kes väidetavalt rikkus pea katmise reegleid.

Politseinikud peksid Aminit teadete kohaselt kumminuiadega pähe ja lõid ta pea ka vastu autot. Politsei on teatanud, et mingist väärkohtlemisest tõendeid ei ole ja Aminit tabas „äkiline südamerike“.

Meeleavaldused said alguse Amini matustel ja on levinud üle riigi.

Iran International viitas teadetele, et julgeolekujõud ründasid eile tudengite ühiselamuid ja tulistasid nende pihta. Teistel andmetel kasutati protestijate vastu pisargaasi.

Viimasel kahel õhtul on valitsusvastased protestid Teheranis ja paljudes teistes linnades vaatamata kasvavale hukkunute arvule eskaleerunud.

Norras asuv mittetulundusühing Iraani Inimõigused väidab, et seni on tapetud 133 inimest.

Võimud on lubanud protestijatele karmi kohtlemist ja väitnud, et meeleavalduste taga on Iraani välisvaenlased.