USA erukindral Petraeus: USA hävitaks Vene väed, kui Putin Ukrainas tuumarelvi kasutaks

Petraeus ütles, et ei ole rääkinud USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivaniga USA tõenäolisest vastusest tuumaeskalatsooni korral Venemaa poolt, vahendab Guardian.

„Lihtsalt et anda teile hüpoteetiline [vastus], me vastaksime, juhtides NATO – kollektiivset – jõupingutust, mis viiks rivist välja kõik Venemaa tavajõud, mida me näeme ja lahinguväljal Ukrainas ja ka Krimmis tuvastame, ning iga laeva Mustal merel,“ ütles Petraeus ABC Newsile.

Vastates küsimusele, kas tuumarelvade kasutamine Venemaa poolt Ukrainas kaasaks USA ja NATO sõtta, ütles Petraeus, et see ei oleks olukord, mis käivitaks NATO artikli 5, sest Ukraina ei ole NATO liige, aga USA ja NATO vastus oleks päevakorras.

Petraeuse sõnul võiks tõenäosust, et kiirgus jõuaks NATO riikidesse, mis on artikli 5 vihmavarju all, pidada rünnakuks NATO liikme vastu.

„Võib-olla võib sellele apelleerida,“ ütles Petraeus. „Teine asi on see, et see on nii kohutav, et peab olema vastus – see ei saa vastuseta jääda.“

Samas lisas Petraeus, et kindlasti ei soovita tuumaeskalatsiooni, aga tuleb näidata, et sellega ei saa kuidagi leppida.

Petraeuse sõnul on Putin meeleheitel.

„Lahinguvälja reaalsus, millega ta silmitsi on, on minu arvates pöördumatu,“ ütles Petraeus. „Ükskõik kui suur korrapäratu mobilisatsioon, mis on ainus viis selle kirjeldamiseks, ükskõik kui suur annekteerimine, ükskõik kui palju isegi varjatud tuumaähvardusi ei too teda sellest konkreetsest olukorrast välja. Ühel hetkel tuleb seda tunnistada. Ühel hetkel peab tulema mingi läbirääkimiste algus, nagu president Zelenskõi on öelnud, peab olema päris lõpp,“ ütles Petraeus.

„See võib aga ikkagi Putini ja Venemaa jaoks hullemaks minna. Ja isegi taktikaliste tuumarelvade kasutamine lahinguväljal ei muuda seda üldse,“ hoiatas Petraeus, kelle sõnul tuleb aga seda ohtu tõsiselt võtta.