Läti valimised võitis peaministripartei. Venemeelne opositsioonierakond põrus suurelt

Läti uude parlamendikoosseisu on saamas vähemalt seitse, kuid tõenäoliselt isegi kaheksa erakonda. Umbes 1,5% häältest on lugemata ja selgusetu on veel 5%-se valimiskünnise piiril kõikuva Arengu eest! saatus.

Kella 14 seisuga on Läti valimiste keskkomisjoni (CVK) andmetel loetud 98,58% häältest. Võitmas on neli aastat valitsust juhtinud erakond Uus Ühtsus (Jaunā Vienotība), kes on saamas üle 19% häältest ja saab eeldatavasti 23 kohta parlamendis. Eelmistel parlamendivalimistel said nad kaheksa mandaati.

Teisel kohal on Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS) 12,66%, Ühendnimekiri (AS) 11%, Rahvuslik liit (NA) 9,38%, Stabiilsuse eest! (S!) 6,91%, Läti esimesena (LPV) 6,31% ning Progressiivsed (P) 6,23%-ga. Napilt üle künnise on Arengu eest! (AP!) 5,06%-ga.

Parlamendist on välja jäämas eelmistel valimistel 23 mandaati kogunud ja valimised võitnud, peamiselt Läti vene-keelset elanikkonda esindav Koosmeel.

Peaministripartei triumf

Läti peaminister Krišjānis Kariņš on esimene valitsusjuht taasiseisvunud Läti ajaloos, kes on ametis püsinud kogu parlamendivalimiste vahelise nelja-aastase perioodi. Seejuures oli Uus Ühtsus ametistlahkuva parlamendikoosseisu väikseima fraktsiooniga erakond.

Juunis kirjutas Eesti Ekspress, kuidas Kariņši valitsusjuhiks saamine oli suur juhuste kokkulangemine. Erinevalt 101-kohalisest Riigikogust on meist suuremas riigis Lätis parlamendis ainult 100 kohta. Neist võitis Kariņši juhitud erakond Ühtsus 2018. aastal ainult 8 kohta ning valitsusliidu loomiseks tuli kokku klapitada valitsusliit viiest pisiparteist.