Soomes kagupiirile lõksu jäänud venelane: Ma rebiks mobilisatsioonikutse kohe katki!

30-aastane vene noormees Eli seisab Nuijamaa piiripunktis ja vaatab kontrollimist ootavaid autosid. Autod sõidavad Soomest Venemaale ja Eli loodab, et ühes neist on vaba koht. Noormees peab tagasi Moskvasse sõitma, sest talle on keelatud Soome siseneda.