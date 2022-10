OTSEBLOGI | ISW hinnangul keskendub Putin Hersoni ja Zaporižžja hoidmisele. Vene sõdurid on meeleheitel

Kremli propagandistidest, asjatundjatest ja sõjaväelastest koosnev Venemaa inforuum adresseeris kaotuse Vene väejuhatuse suutmatusena õigeaegselt abiväge saata. Samas kritiseeriti avalikult korduvaid bürokraatlikke ebaõnnestumisi mobilisatsiooni juures. Vene kommentaatorid avaldasid lootust, et osaline mobilisatsioon toodab piisavalt jõudu pealetungioperatsioonide jätkamiseks ja initsiatiivi taastamiseks.

Rahvusvahelise Sõjauuringute Instituudi (ISW) hinnangul on Lõmani linna kaotus laastav ka Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrovi jaoks. Taganemise järel kutsus Kadõrov Venemaad üles jätkama võitlust nelja annekteeritud Ukraina piirkonna „vabastamiseks“ kõigi olemasolevate vahenditega. Muu hulgas kutsub Tšetšeenia liider Venemaad üles kasutama ka tuumarelvi. ISW hinnangul Kadõrovi avaldus endast ohtu ei kujuta ning kinnitab, et „Venemaa sõjavägi oma praeguses seisus peaaegu kindlasti tuumalahinguväljal tegutseda ei suuda“.

ISW hinnangul on Putin Lõmanist enam huvitatud Hersoni ja Zaporižžja positsioonide hoidmisest. Instituut leiab, et otsus mitte tugevdada haavatavaid rindejooni Kupjanski ja Lõmani piirkonnas oli tõenäoliselt Putini, mitte väejuhatuse oma. Nii Vene kui Ukraina allikad näitavad, et Hersoni ja Zaporižžja piirkondades jätkatakse positsioonide tugevdamist.