OTSEBLOGI | Harkivis demineeriti 650 kilo jagu lõhkeainet tammist, mille õhkimise tagajärjed oleksid piirkonnale laastavad

Harkivis Velõki Prohodõ külas demineeriti piirkonna politseiosakonna juhataja asetäitja Serhii Bolvinovi sõnul tamm. Bolvinovi teatel leidsid eksperdid 175 kilogrammi trotüüli, 68 tankitõrjemiini ja elektrodetonaatorit - kokku ligi 650 kilogrammi trotüüli ekvivalenti. „Tegemist on uskumatult suure koguse lõhkeainega. Et mõista, ekspertide hinnangul kasutati North Streami toru plahvatuseks 500 kg trotüüli ekvivalenti,“ kirjutab Bolvinov. Ta lisas, et lõhkeainete õhkimine oleks kaasa toonud mitme küla ja linna üleujutuse.

Kremli propagandistidest, asjatundjatest ja sõjaväelastest koosnev Venemaa inforuum adresseeris Lõmani kaotuse Vene väejuhatuse suutmatusena õigeaegselt abiväge saata. Samas kritiseeriti avalikult korduvaid bürokraatlikke ebaõnnestumisi mobilisatsiooni juures. Vene kommentaatorid avaldasid lootust, et osaline mobilisatsioon toodab piisavalt jõudu pealetungioperatsioonide jätkamiseks ja initsiatiivi taastamiseks.

ISW hinnangul on Putin Lõmanist enam huvitatud Hersoni ja Zaporižžja positsioonide hoidmisest. Instituut leiab, et otsus mitte tugevdada haavatavaid rindejooni Kupjanski ja Lõmani piirkonnas oli tõenäoliselt Putini, mitte väejuhatuse oma. Nii Vene kui Ukraina allikad näitavad, et Hersoni ja Zaporižžja piirkondades jätkatakse positsioonide tugevdamist.

Sotsiaalmeedias ringleb salvestis Vene sõduri kõnest abikaasale, kus teatab, et tema rühm on jäänud piiramisrõngasse ning tõenäoliselt nad hukkuvad. Kinnitamata andmete kohaselt on tegu Lõmanis viibinud sõduriga.